«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» – «Кристал Пэлас».



Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.50.



«Большое событие в жизни Патрика Виейра и всех тех, кто болеет за «Арсенал» – посмотреть, как Виейра приезжает на стадион.



Для самого Патрика особая игра в какой-то мере. Потому что есть проблемы: 1 победа в 7 матчах. Но главное, что «Кристал Пэлас» в последних матчах играет результативно, забивает в 4 из 5.



А «Арсенал» дома хорош. Вообще, кажется, что у Микеля Артеты дела налаживаются: 4 победы в 5 играх на домашнем стадионе. В общем, действительно, игра идет.



Думаю, что здесь нас ждет достаточно простая история: победа хозяев и обе забьют», — сказал Казанский.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Где покажут матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»?