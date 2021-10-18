«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» – «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.50.
«Большое событие в жизни Патрика Виейра и всех тех, кто болеет за «Арсенал» – посмотреть, как Виейра приезжает на стадион.
Для самого Патрика особая игра в какой-то мере. Потому что есть проблемы: 1 победа в 7 матчах. Но главное, что «Кристал Пэлас» в последних матчах играет результативно, забивает в 4 из 5.
А «Арсенал» дома хорош. Вообще, кажется, что у Микеля Артеты дела налаживаются: 4 победы в 5 играх на домашнем стадионе. В общем, действительно, игра идет.
Думаю, что здесь нас ждет достаточно простая история: победа хозяев и обе забьют», — сказал Казанский.
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас».
- 18 октября 2021
-
10:00
- 17 октября 2021
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:49
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
04:45
-
03:00
- 16 октября 2021
-
22:30
-
20:00
-
18:30
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:15