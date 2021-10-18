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«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

«Арсенал» – «Кристал Пэлас»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» – «Кристал Пэлас».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 3.50.

«Большое событие в жизни Патрика Виейра и всех тех, кто болеет за «Арсенал» – посмотреть, как Виейра приезжает на стадион.

Для самого Патрика особая игра в какой-то мере. Потому что есть проблемы: 1 победа в 7 матчах. Но главное, что «Кристал Пэлас» в последних матчах играет результативно, забивает в 4 из 5.

А «Арсенал» дома хорош. Вообще, кажется, что у Микеля Артеты дела налаживаются: 4 победы в 5 играх на домашнем стадионе. В общем, действительно, игра идет.

Думаю, что здесь нас ждет достаточно простая история: победа хозяев и обе забьют», — сказал Казанский.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Где покажут матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»?

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