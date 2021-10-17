«Арсенал» — «Кристал Пэлас». Патрик Виейра не пожалеет свой бывший клуб

18 октября состоится матч восьмого тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.68. Успех «Кристал Пэлас» оценён экспертами в 5.75. Ставки на ничью принимаются за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 18 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 8-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (18.10.2021)

Клубный футбол возвращается после матчей сборных, бьющихся за путёвку в Катар. Теперь всё внимание на внутренние арены. Программа восьмого тура АПЛ закончится в понедельник. Выяснять отношения будут «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Лондонское дерби пройдёт на стадионе «Эмирейтс», начало — в 22:00 мск.



После семи туров «Арсенал» занимает 13 место в турнирной таблице с 10 баллами. Предыдущий сезон некогда великий клуб окончил на восьмой строчке. С тех пор лучше не стало. Арсену Венгеру достойной замены не видно. Начало нового розыгрыша при Микеле Артете не задалось.



В первых трёх турах «канониры» проиграли с общим счётом 0:9 и только после того начали худо-бедно набирать очки. С минимальным счётом обыграли «Норвич» и «Бёрнли», забрали дерби у «Тоттенхэма» (3:1). И вновь расслабились. С «Брайтоном» (0:0) не проиграли только благодаря везению.



Вообще, «Арсенал» довольно много пропустил. За семь туров набежало 10 мячей. А забил всего пять. В новом сезоне остались старые проблемы в обороне. Да и атака, имея классных исполнителей, всё равно хромает. Эту задачу Артете необходимо решать в кратчайшие сроки, в противном случае увольнение не заставит себя долго ждать.



В Кубке Англии «канониры» стабильно хороши. В третьем раунде высадили хиленький «Уимблдон» (3:0). Теперь готовятся к 1/8 финала, где встретятся с «Лидс Юнайтед». При нынешних проблемах надеяться остаётся разве что на победу в Кубке Англии. Иначе без стабильной игры в еврокубки не попасть.



У «Кристал Пэлас» дела обстоят ещё интереснее. Сейчас команда занимает, можно сказать, привычную 14 строчку с семью очками в активе. Два сезона подряд она заканчивала сезон именно там. Как бы совпадение не превратилось в тенденцию. Клуб возглавил Патрик Виейра, работавший ранее в «Ницце».



За семь туров «орлы» под руководством нового коуча отметились восемью забитыми мячами. Два из которых — в ворота «Лестера» в прошлом туре (2:2). Смотрелись достойно, вырвали ничью. При этом пока в АПЛ потерпели всего два поражения. От грозных «Челси» и «Ливерпуля» (оба по 0:3). Да, в защите не так всё гладко.



Ситуацию немного осложняет травма Эберечи Эзе, который стал одной из главных атакующих сил. Наравне с Уилфридом Заха, конечно. Однако и без него удалось осадить «лис». У лондонцев добротный атакующий потенциал для середняка, хотя его ещё нужно реализовать. Благо такая возможность может подвернуться уже в ближайшее время.

«Арсенал», конечно, в последнее время прибавил, хотя называть это возвращением на Олимп слишком рано. Мало забивает, много пропустил, часто играет неуверенно даже против явных аутсайдеров. А «Кристал Пэлас», напротив, забивает порядочно, выглядит достойно. Без боя не сдастся.



Наверняка подопечные Микеля Артеты постараются сыграть первым номером. Однако непонятно, в каком состоянии команда будет после международной паузы. На наш взгляд, трудно выделить явного фаворита, поэтому в качестве ставки мы бы взяли «обе забьют». Коэффициент вполне рабочий — 1.85. Проблемы Артеты не закончились.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 18 октября 2021 года

«Арсенал» при Микеле Артете по-прежнему нестабилен. Сейчас есть явные проблемы с результативностью, также присутствуют бреши в обороне. У «Кристал Пэлас» схожая проблема, зато забивает этот клуб даже больше. Вероятно, «канониры» сыграют с позиции силы, но проблемы им обеспечены. Ждём голов от обеих сторон.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.85.