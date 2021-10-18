«Спартак» — ЦСКА: прогноз Максима Лебедева на дерби КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Спартак» — ЦСКА.



Ставка: победа ЦСКА за 2.25.



«Мы пытались разобраться, что же происходит с ЦСКА. Очевидно, что команда уходит от хоккея никитинского, защитного, но к какому идет, пока совершенно непонятно. Согласен с Виталием Славиным, что с дисциплиной в стане красно-синих нынче есть определенные проблемы, которые в итоге превращаются в проблемы с результатами. Потому что с приличными соперниками из своей когорты армейцы собирается и играют весьма прилично. А с заведомо слабыми командами выходят играть «на прямых ногах» — за что и огребают. Точно так же, как в советские времена играл, на минуточку, «Спартак».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Спартак» — ЦСКА.

С этой точки зрения, со «Спартаком» у красно-синих все должно быть нормально. Красно-белые хоть и не входят в число элитных клубов, но у ЦСКА с ними личные счеты, ведущие свое начало с самого первого чемпионата СССР-1946/47 года. Поэтому дополнительно мотивировать ни тех, ни других уже давно не нужно.



Именно этот факт делал ЦСКА фаворитом в предыдущей встрече этих же соперников, делает красно-синих потенциальными победителями и сейчас. «Спартак», безусловно, ляжет костьми и разорвется надвое, но по качеству исполнителей он армейцам, безусловно, проигрывает.



Как бы выездная победа ЦСКА в заведомо низовом матче, хоть и в основное время, но с минимальным преимуществом в счете», — сказал Лебедев.

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Прогноз Максима Лебедева на матч «Торпедо» — «Автомобилист».