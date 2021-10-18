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«Спартак» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

«Спартак» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.16.

«Начнём с того, что эти команды уже дважды встречались в этом чемпионате КХЛ. 16 сентября ЦСКА победил красно-белых в «Мегаспорте» (5:3). 11 октября ЦСКА выиграл у «Спартака» на своей площадке (1:0).

Тотал больше, тотал меньше, ЦСКА разогнался, ЦСКА проиграл «Куньлуню» и «Амуру». С армейцами в этом сезоне при новом главном тренере Сергее Федорове может быть все что угодно. Но вот «Спартак» они регулярно обыгрывают. Потому что красно-белые под руководством Бориса Миронова пока не впечатляют. И они уже выпали из зоны плей-офф, пропустив вперед рижское «Динамо». И состав у ЦСКА выглядит сильнее, пусть и пока совершенно разобранная игра.

Я бы в этом матче взял кэф 2,16 на то, что ЦСКА победит в основное время. И не стал бы гнаться за тоталами и разницами шайб. Представляю, какие жесткие собрания проходят сейчас у армейцев, как там взвинчена атмосфера и какой у них будет сумасшедший настрой. Конечно, игроки ЦСКА просто обязаны побеждать «Спартак», — сказал Лысенков.

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