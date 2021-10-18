«Спартак» — ЦСКА: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА за 2.16.
«Начнём с того, что эти команды уже дважды встречались в этом чемпионате КХЛ. 16 сентября ЦСКА победил красно-белых в «Мегаспорте» (5:3). 11 октября ЦСКА выиграл у «Спартака» на своей площадке (1:0).
Тотал больше, тотал меньше, ЦСКА разогнался, ЦСКА проиграл «Куньлуню» и «Амуру». С армейцами в этом сезоне при новом главном тренере Сергее Федорове может быть все что угодно. Но вот «Спартак» они регулярно обыгрывают. Потому что красно-белые под руководством Бориса Миронова пока не впечатляют. И они уже выпали из зоны плей-офф, пропустив вперед рижское «Динамо». И состав у ЦСКА выглядит сильнее, пусть и пока совершенно разобранная игра.
Я бы в этом матче взял кэф 2,16 на то, что ЦСКА победит в основное время. И не стал бы гнаться за тоталами и разницами шайб. Представляю, какие жесткие собрания проходят сейчас у армейцев, как там взвинчена атмосфера и какой у них будет сумасшедший настрой. Конечно, игроки ЦСКА просто обязаны побеждать «Спартак», — сказал Лысенков.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Спартак» — ЦСКА.
Прогноз Максима Лебедева на матч «Торпедо» — «Автомобилист».
- 18 октября 2021
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 17 октября 2021
-
21:00
-
20:45
-
19:00
-
18:15
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
14:45
-
14:00
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:00
-
10:15
-
09:49
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
-
04:45
-
03:00
- 16 октября 2021
-
22:30