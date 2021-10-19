«Интер» — «Шериф»: прогноз Константина Генича на встречу Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Интер» – «Шериф» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Интер» забьёт в обоих таймах за 1.65.



«Интер» принимает возмутителя спокойствия в этой Лиге чемпионов — молдавский «Шериф», который очень неожиданно для многих одержал две победы подряд. При этом одна из побед была на «Сантьяго Бернабеу». Сейчас же матчи с «Интером», который пока ещё ни одного мяча не забил в этой ЛЧ.



«Интер» в выходные впервые проиграл в чемпионате — 1:3 уступил «Лацио». Но должен был «Интер» когда-то оступиться. Игру он показал неплохую.



Думаю, что тот фарт, который сопутствовал «Шерифу» на «Бернабеу», непросто будет перенести на стадион в Милане. «Интер» прекрасно понимает своё положение в таблице. 1 очко у него. С «Шерифом» команда Симоне Индзаги наверняка рассчитывает на максимум очков. Дома самое главное — правильно оценить возможности и привести в порядок реализацию. Думаю, у «Интера» в этот раз проблем не возникнет.



Взял бы, что «Интер» забьёт в обоих таймах за 1.65. Также можно взять победу «Интера» с форой (-1.5) за 1.55. Если выиграет «Интер», то, скорее всего, крупно. Может быть, даже за 1.80 попробовал бы «Интер» с форой (-2)», — сказал Генич.

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