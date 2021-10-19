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«Атлетико» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Испании

«Атлетико» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Испании
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.27.

«Матрасники» неожиданно дома потеряли очки с «Порту» (0:0) в стартовом туре, но традиционно надёжно выглядели в обороне. Дальше была трудовая победа в поединке с «Миланом» (2:1). На днях они переиграли «Барселону» в Ла Лиге со счётом 2:0 и закрепились в четвёрке сильнейших, во внутреннем первенстве всё неплохо у действующего чемпиона.

На мой взгляд, ставку стоит сделать всё-таки против испанского гранда. У мадридского коллектива просто отменная оборонительная линия, да и очки выгрызать они умеют, но вот в групповых стадиях обычно требуется время для разгона.

Красные сейчас на хорошем счету и заслуженно лидируют в квартете. Они разобрались и с итальянским «Миланом» (3:2), и с португальским «Порту» (5:1). В регулярке тоже почти нет поражений, что позволяет идти на второй позиции с лучшими показателями по результативности (22 забитых мяча).

Думаю, что любимый атакующий стиль поможет ливерпульцам в этом противостоянии. Играя на встречных курсах, они умеют вскрывать практически любой уровень защиты. К тому же подопечным Юргена Клоппа стало везти в последнее время. Скорее всего, на выезде в тяжелейшей битве они увезут три очка», — сказал Павлюченко.

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