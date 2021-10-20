«Спартак» – «Лестер»: прогноз Егора Титова на матч группового раунда Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» Москва – «Лестер» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.15.



«Хорошо, конечно, что «Спартаку» удалось проявить характер и спасти дерби с «Динамо». В первую очередь, Жиго и Джикия завели команду, заставили её поддавить. Но при этом в обороне у «Спартака» надёжности не было. Тюкавин дважды убегал к воротам, на стандартах было опасно. Максименко снова не выручал, а первый гол — его ошибка. Поэтому, в каком бы составе ни приехал «Лестер», не стоит надеяться на то, что «Спартак» не пропустит. Если «Спартак» рассчитывает брать очки, нужно забивать. И точно нужно играть сильнее, чем против «Динамо».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Лестер».

В игре с «Динамо» отсутствовал Промес, и остроты было гораздо меньше. Соболева вообще не было видно, как и Ларссона. Да впереди вообще трудно кого-то отметить. Необходимо прибавлять, играть агрессивнее. Надеюсь, Витория заставит игроков линии атаки хотя бы проявлять больше старания. Ну и, надеюсь, Промес всё-таки сможет сыграть. Без него тяжело рассчитывать на результат.



Я жду, конечно, результативной игры в этой встрече. «Лестер» приедет играть на победу в любом составе, «Спартак» всё-таки дома играет, должен активность проявлять. И от этой игры очень многое зависит в группе. Поставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча», — сказал Титов.

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Спартак» — «Лестер».

Прогноз Тимура Журавеля на матч «Спартак» — «Лестер».