«Спартак» — «Лестер»: ставка Романа Павлюченко на матч группового этапа Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Спартак» — «Лестер».



Ставка: победа «Лестера» за 1.87.



«Красно-белые неожиданно идут на втором месте, причём польской «Легии» проиграли с минимальным счётом 0:1. Спасло удачное противостояние с крепким «Наполи» (3:2). Тем не менее в чемпионате России пока что всё не очень хорошо, пусть и камбэк с «Динамо» (2:2) поднял коллектив на седьмую строчку.



По моему мнению, фаворитом в этой паре «Спартак» не будет, как бы сильно этого не хотел. Москвичи постепенно набирают кондиции, что смогли продемонстрировать в дерби. Тем не менее сил было оставлено много и на такого крепкого оппонента может не хватить.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Спартак» — «Лестер».

«Лисы» потеряли очки в противостоянии с «Наполи» (2:2), однако куда более сенсационным выглядит результат с польской «Легией» (0:1). На днях англичане продемонстрировали классную игру с «Манчестер Юнайтед» (4:2), чуть выправив положение и поднявшись на промежуточное 11-е место.



На мой взгляд, «Лестер» и вовсе может побороться за первое место в группе. Гости много потеряли очков в первых турах, так что с нашей командой вряд ли будут расслабленными», — сказал Павлюченко.

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