«Зенит» — «Ювентус»: ставка Александра Мостового на матч группового этапа Лиги чемпионов

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус».

Ставка: ничья или победа «Ювентуса» в один мяч за 2.38.



«Зенит» уверенно стартовал в чемпионате России, но начиная с девятого тура удача покинула действующего чемпиона страны. За 11 туров команда с берегов Невы записала на свой счёт семь побед и две ничьи, что соответствует 23 очкам и пока ещё первой позиции. Отрыв от второго «Сочи» составляет всего два пункта.



В Лиге чемпионов российский клуб потерпел поражение в первой игре, после чего разгромил «Мальмё».



«Ювентус» лишился Криштиану Роналду, но на результатах в группе это не отразилось – две победы и первая позиция. В турнире Серии А «старая синьора» пока на седьмой позиции – четыре победы и две ничьи, которые принесли 14 очков. Впрочем, отрыв от третьего «Интера» составляет всего три очка.



«Зенит» находится в мини-кризисе и проиграл командам, которые должен был выносить. «Ювентус» выигрывает всё подряд, но есть игроки, которые давно не выходили на поле, и это настораживает.



Поединок будет вязким и всё решит одна ошибка. Я отдам предпочтение гостям, но не могу исключать и мирный исход», — сказал Мостовой.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Ювентус».

Ставка на матч «Зенит» — «Ювентус» с коэффициентом 3.68.