«МЮ» — «Аталанта»: прогноз Егора Титова на игру 3-го тура группового турнира ЛЧ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25.
«Ситуация в группе неоднозначная. Тут до последнего тура команды будут вести борьбу за выход в плей-офф. У всех есть шансы. Даже у «Вильярреала» который сначала упустил победу в домашней игре с «Аталантой», а потом даже ничью потерял на «Олд Траффорд».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «МЮ» — «Аталанта».
«Аталанта» точно приедет играть от себя, не может быть и речи, чтобы отсиживаться в обороне. Тем более «Аталанта» же видит, в каком состоянии сейчас «Манчестер Юнайтед», как его оборону легко преодолевал «Лестер». «МЮ» тоже некуда отступать. Сульшер снова подвис, говорят о его возможном увольнении. Нужна яркая игра, победа.
Не буду долго ходить вокруг да около — поставлю на тотал больше 3.5 мяча. Оборона в этом сезоне и у тех и у других сильно уступает атаке», — сказал Титов.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «МЮ» — «Аталанта».
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