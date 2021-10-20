«Зенит» – «Ювентус»: прогноз Эдуарда Мора на матч группового раунда Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Зенит» – «Ювентус» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.91.
«Это будет очень интересная игра, и в отличие от прошлых сезонов, у «Зенита» есть все шансы отобрать у «Ювентуса» очки. Да, будет непросто, так как «Ювентус» — это гранд, но, как мы знаем, в последнее время он играет не очень хорошо. В команде перестройка после ухода Роналду. Команда очень плохо начала сезон, но последние три игры выиграла. Это были тяжёлые победы, но запаса прочности у «Ювентуса» точно нет.
«Зенит» после победы над «Мальме» проиграл две игры подряд в чемпионате России. Но мотивация у «Зенита» сумасшедшая – наконец-то есть реальные шансы выйти из группы. Малком и Клаудиньо должны показать свою лучшую игру. Думаю, что в нападении ставка будет сделана на Азмуна, который своими рывками затерзает возрастную оборону «Ювентуса».
Думаю, что игра будет низовая, потому что «Ювентус» сейчас не в состоянии соперника разрывать, а «Зенит» традиционно против грандов играет от обороны и ловит свой шанс на контратаке.
Сложно предсказать, кто победит. Здесь возможна как ничья, так и один гол в любую сторону может все решить. А вот в том, что голов будет мало, я совершенно не сомневаюсь. На тотал меньше 2,5 — коэффициент довольно большой, поэтому именно на нем и остановлюсь», — сказал Мор.
Ставка на матч «Зенит» — «Ювентус» с коэффициентом 3.68.
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