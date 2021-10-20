«Ман Юнайтед» — «Аталанта»: ставка Романа Павлюченко на встречу в Манчестере

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта».



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.81.



«Красные дьяволы» в предыдущем туре переиграли испанский «Вильярреал» со счётом 2:1 и оказались лишь на третьей строчке из-за сенсационного поражения от «Янг Бойз» (1:2). Не так давно манкунианцы уступили «Лестеру» (2:4) во внутреннем первенстве, после чего обстановка в раздевалке была не самой лучшей.



На мой взгляд, хозяева поля выше классом и вряд ли потеряют сегодня очки, тем более после обидного поражения от «Лестера». К тому же нельзя проигрывать, иначе «Янг Бойз» может оторваться и придётся догонять.



«Королева провинциалов» имеет в своей копилке уже четыре балла — разделила очки с «Вильярреалом» (2:2), разобравшись при этом со швейцарским «Янг Бойз» (1:0). Во внутреннем первенстве «богини» пока что лишь располагаются на шестой позиции, замыкая зону еврокубков.



По моему мнению, итальянцам сегодня придётся тяжело. Они сильны в быстрой атакующей игре, однако трудно найти ярко выраженного лидера на поле, именно из-за этого аспекта предпочтение стоит отдать англичанам», — сказал Павлюченко.

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