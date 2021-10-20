«Ман Юнайтед» — «Аталанта»: ставка Романа Павлюченко на встречу в Манчестере

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.81.
«Красные дьяволы» в предыдущем туре переиграли испанский «Вильярреал» со счётом 2:1 и оказались лишь на третьей строчке из-за сенсационного поражения от «Янг Бойз» (1:2). Не так давно манкунианцы уступили «Лестеру» (2:4) во внутреннем первенстве, после чего обстановка в раздевалке была не самой лучшей.
На мой взгляд, хозяева поля выше классом и вряд ли потеряют сегодня очки, тем более после обидного поражения от «Лестера». К тому же нельзя проигрывать, иначе «Янг Бойз» может оторваться и придётся догонять.
«Королева провинциалов» имеет в своей копилке уже четыре балла — разделила очки с «Вильярреалом» (2:2), разобравшись при этом со швейцарским «Янг Бойз» (1:0). Во внутреннем первенстве «богини» пока что лишь располагаются на шестой позиции, замыкая зону еврокубков.
По моему мнению, итальянцам сегодня придётся тяжело. Они сильны в быстрой атакующей игре, однако трудно найти ярко выраженного лидера на поле, именно из-за этого аспекта предпочтение стоит отдать англичанам», — сказал Павлюченко.
Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Ювентус».
- 20 октября 2021
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:00
-
08:45
-
08:00
- 19 октября 2021
-
21:30
-
21:00
-
20:30