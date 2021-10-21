«Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз Егора Титова на матч группового раунда Лиги Европы

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» Москва — «Галатасарай» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.



Ставка: «Локомотив» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.92.



«Локомотив» провёл первую встречу под руководством немецкого тренера Гисдоля в чемпионате. Сыграли 2:2 в Казани, спаслись с 0:2. В принципе, можно сказать, что дебют положительный. По крайней мере, результат нормальный, да и характер проявили. В целом и по игре можно сказать, что «Локомотив» владел преимуществом, пытался мяч контролировать, созидать.



Теперь будет европейская проверка. Состав на «Рубин» удивил наличием ребят, которых в России мало кто знает. Посмотрим, что будет во встрече с «Галатасараем». Конечно, если «Локомотив» хочет проходить в плей-офф, здесь нужна только победа. И она вполне реальна, учитывая, что «Галатасарай» сейчас ничем особенным не выделяется. Даже в чемпионате Турции он пока делит места с 4-го по 6-е. Но в Лиге Европы пока не пропускает — 1:0 с «Лацио», 0:0 в Марселе. Результаты хорошие. Закидывать шапками этого соперника нельзя.

Где покажут матч «Локомотив» — «Галатасарай»?

Очень осторожно старается играть «Галатасарай» в Европе. Поэтому и здесь жду, что он закроется, постарается что-то придумать на контратаках. Но я поставлю на то, что «Локомотив» не проиграет при тотале меньше 3.5 мяча». Считаю, что эмоциональный всплеск после смены тренера пойдёт на пользу команде. В Казани выглядела неплохо, но пропускала необязательные мячи. Если обойтись без этого сейчас, можно добиться положительного результата», — сказал Титов.

Почему игра с «Галатасараем» обернётся для «Локомотива» кошмаром?

Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Галатасарай».