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«Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура Лиги Европы в Москве

«Локомотив» — «Галатасарай»: прогноз Ильи Казакова на матч 3-го тура Лиги Европы в Москве
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Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022 «Локомотив» — «Галатасарай».

Ставка: обе забьют за 1.82.

«Я думаю, в этой игре нужно ставить на ТБ (2.5) и на то, что обе команды забьют. «Локомотив» по-прежнему обходится без Гильерме. Эту игру он пропустит из-за дисквалификации. С молодым Худяковым в воротах «Локомотив» снова предстаёт командой, которая нестабильно обороняется и часто пропускает.

Что касается «Галатасарая», мы видим, как команда обыграла «Лацио», расписала ничью с «Марселем». Опыт Фатиха Терима, чья репутация в последние годы утратила прежний блеск, позволит эту игру выстроить нужно и интересно.

С первого матча в России Маркус Гисдоль показывает себя приверженцем зрелищной игры с изобилием забитых и пропущенных мячей. Думаю, так будет и на этот раз», — сказал Казаков.

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