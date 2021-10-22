«Динамо» – «Химки»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» Москва – «Химки» в 12-м туре РПЛ сезона-2021/2022.
Ставка: «Химки» не проиграют за 2.71.
«Химки» в прошлом туре наконец-то одержали победу — выиграли у «Ахмата». Важные 3 очка, которые помогли уйти с последнего места. Теперь «Химки» — 13-е. В принципе, «Химки» и до этого показывали неплохой футбол, но не складывалось в завершении атак. Здесь все получилось. И груз с плеч свалился, теперь должно пойти попроще. В плане психологии команда получила неплохую подпитку.
А «Динамо» не любит играть с такими командами у себя дома. Они все перекрываются, а потом выстреливают контратаками. Сколько уже «Динамо» потеряло очков на этом — проиграли дома «Крыльям», «Нижнему Новгороду». Будет очень тяжело и сейчас. Можно вспомнить, что в прошлом сезоне «Химки» дважды обыграли «Динамо». Там были большие вопросы к судейству, но факт есть факт.
Так что я в этой встрече рискну поставить на то, что «Химки» не проиграют», — сказал Титов.
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Арсенал» — «Астон Вилла».
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