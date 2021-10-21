«Динамо» — «Химки». Бело-голубые включатся в чемпионскую гонку с «Зенитом»

22 октября состоится матч 12-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех химчан оценён экспертами в 7.00. Ставки на ничью принимаются за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Химки» 22 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Динамо» — «Химки» получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата России «Динамо» — «Химки» (22.10.2021)

Для фанатов российского футбола прекрасная новость. Первая треть сезона позади, совсем недавно размочили вторую. Третий тур группового этапа еврокубков отгремел, ждём старта 12-го тура чемпионата России. Выбирать не придётся, 22 октября пройдёт всего один матч. «Динамо» в Москве примет «Химки», начало — в 19:00 по мск.

«Динамо» сейчас идёт по нарастающей. Сначала потерпело поражение дома от «Крыльев Советов». Стоит отметить, что игра была на вполне приличном уровне. Хозяева нанесли 22 удара по воротам, шесть из которых пришлись в створ. А самарцы обошлись всего девятью выстрелами, из них три в створ. И один гол.



А совсем недавно бело-голубые добыли ничью в московском дерби со «Спартаком» (2:2). С одной стороны, результат неплохой. Да только успех был практически в кармане! До 87-й минуты вели в два мяча, но, расслабившись под конец, за четыре минуты пропустили дважды, причём со второго этажа. Отличились центральные защитники — Джикия и Жиго.



Химчане, кажется, постепенно приходят в себя. Скатали нулевую ничью с тульским «Арсеналом» ещё до международного перерыва. Да, игра в Туле прошла практически без опасных моментов, но главное — снова удалось не пропустить. При этом октябрьская пауза для сборных не сбила настрой.

В 11-м туре подопечные Игоря Черевченко на своём поле разобрались с грозненским «Ахматом» (2:0). А ведь на поле не было Дениса Глушакова. По статистике у гостей имелось преимущество, но счёт остался за хозяевами. Любопытно, что победа стала лишь второй в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. Этого хватило, чтобы покинуть зону вылета.



Теперь «Химки» идут на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 баллов. В прошлом сезоне финишировали на почётном восьмом месте, а теперь оторвались от зоны вылета лишь на два пункта. Победа нужна позарез. Впрочем, у москвичей есть свои причины, чтобы не отдавать очки сопернику.

Подопечные Сандро Шварца после 11 туров находятся на второй позиции, имея в активе 20 очков. Отставание от допустившего две подряд осечки «Зенита» составляет всего три. При этом в верхней части таблицы солидная конкуренция, любая собственная ошибка может моментально отбросить на несколько позиций назад.



Если обратиться к истории очных противостояний, то «Химки» в последний раз проиграли московскому «Динамо» в 2012 году. В прошлом сезоне в обоих матчах одержали победу с минимальным счётом. Однако сейчас москвичи выглядят гораздо собраннее и стабильнее, чем тогда. Особенных проблем на своём поле возникнуть не должно. Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает.

При этом хозяева ожидают возвращение в состав Бальбуэна. Вероятно, подключится и Макаров. С мотивацией тоже проблем быть не должно. Поэтому отдаём им предпочтение. Правда, лобовая победа идёт с низким коэффициентом 1.51. На наш взгляд, можно взять вариант «1Х + тотал меньше 2.5 мяча» за 2.27. Коэффициент приятный.

Без очков бело-голубые остаться не должны, но большого количества голов не ждём. У химчан с результативностью проблемы, зато удалось наладить игру в обороне. Москвичи же в принципе пропускают мало. Плюс вернулся из лазарета Антон Шунин, хотя Игорь Лещук свой отрезок провёл внушительно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Химки» 22 октября 2021

«Динамо» идёт по нарастающей: сначала было поражение, потом ничья. Теперь пришло время побеждать. Правда, «Химки» наверняка упрутся, так что ставить на лобовую победу хозяев мы бы не рискнули. А вот 1Х через общий низ по голам заиграть можно. Подмосковный клуб мало забивает, но наконец исправил игру в обороне.



Ставка: «Динамо » не проиграет + тотал меньше 2.5 за 2.27.