«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» – «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.12.

«Для «Нижнего Новгорода» домашние матчи в этом сезоне являются серьёзной проблемой. Выиграна была лишь одна встреча на старте сезона, когда победил «Сочи». Дальше практически сплошь поражения. При этом на выезде команда набрала довольно много очков — обыграли «Спартак», «Динамо», «Рубин». Мальчиками для битья нижегородцы не являются. Кержаков построил довольно крепкую команду в кратчайшие сроки. А проблему домашних игр объяснил бы тем, что на своём поле «Нижний» чуть больше раскрывается, хочет сыграть от себя, но исполнительского класса, к сожалению, не хватает. Из-за этого у своих ворот свободных зон больше. Соперники этим пользуются.



«Краснодар» в хорошем состоянии. Да, чуть притормозили с «Уфой». Но не думаю, что это повлияет на матч в Нижнем Новгороде. Наоборот, краснодарцы должны собраться. В прошлом туре потеряли свои очки дома. Порой в гостях на разрежённом пространстве команде Гончаренко даже проще.



Исполнительского класса у краснодарцев гораздо больше. Они это преимущество обязаны реализовывать. Очки терять нельзя. Поставлю на их победу с форой (-1). Уверен в ставке на 9 из 10».

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