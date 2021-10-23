«Нижний Новгород» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Нижний Новгород» – «Краснодар».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 2.12.
«Для «Нижнего Новгорода» домашние матчи в этом сезоне являются серьёзной проблемой. Выиграна была лишь одна встреча на старте сезона, когда победил «Сочи». Дальше практически сплошь поражения. При этом на выезде команда набрала довольно много очков — обыграли «Спартак», «Динамо», «Рубин». Мальчиками для битья нижегородцы не являются. Кержаков построил довольно крепкую команду в кратчайшие сроки. А проблему домашних игр объяснил бы тем, что на своём поле «Нижний» чуть больше раскрывается, хочет сыграть от себя, но исполнительского класса, к сожалению, не хватает. Из-за этого у своих ворот свободных зон больше. Соперники этим пользуются.
«Краснодар» в хорошем состоянии. Да, чуть притормозили с «Уфой». Но не думаю, что это повлияет на матч в Нижнем Новгороде. Наоборот, краснодарцы должны собраться. В прошлом туре потеряли свои очки дома. Порой в гостях на разрежённом пространстве команде Гончаренко даже проще.
Исполнительского класса у краснодарцев гораздо больше. Они это преимущество обязаны реализовывать. Очки терять нельзя. Поставлю на их победу с форой (-1). Уверен в ставке на 9 из 10».
Прогноз Егора Титова на матч ЦСКА — «Крылья Советов».
- 23 октября 2021
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:30
- 22 октября 2021
-
23:08
-
19:30
-
19:00
-
18:51
-
18:00
-
17:56
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 21 октября 2021
-
21:00
-
20:00
-
19:00