ЦСКА — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал ставку на матч 12-го тура чемпионата России ЦСКА – «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют за 1.91.

«Крылья» — одна из самых интересных команд сезона, за игрой самарцев интересно следить. У Осинькина есть свои принципы игры, команда старается им следовать. Уже были очень хорошие победы у Самары — например, над «Динамо» в Москве. Да и против «Зенита» в Петербурге неплохо выглядели. Важно, что и там и там волжане забивали. Они умеют и прессинговать, и проводить очень быстрые атаки. Это их конёк.



ЦСКА, конечно, дома должен играть на победу. Но не уверен, что армейцы в этой встрече смогут её добиться, всё-таки соперник серьёзный, заставивший себя уважать. При Березуцком ЦСКА стал очень организованной командой, прагматичной, без лишнего повода она не раскрывается. Но чтобы выигрывать здесь, нужно играть активно. Самарцы сами себе не привезут.



Думаю, что здесь нас ждёт достаточно открытая игра, с моментами. Поэтому поставлю на «обе забьют». Уверен в ставке на 7 из 10».

Где покажут матч ЦСКА — «Крылья Советов»?

Прогноз Ивана Млечного на матч ЦСКА — «Крылья Советов».