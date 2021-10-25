«Локомотив» – «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на матч РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Локомотив» – «Сочи».



Ставка: победа «Сочи» за 2.85.

«Локомотив» должен бы считаться фаворитом. Но, внимательно присмотревшись, я не был бы так уверен в этом. Потому что «Локомотив» уже очень давно не побеждал. Команда в лучшем случае играет вничью, а в основном проигрывает. Пока клуб далёк от того, что хотят видеть руководство и болельщики.



Сменился тренер. Немецкий специалист хочет ставить современный интенсивный футбол, где команда будет быстро атаковать большим количеством игроков, высоко обороняться. Потребуется время, чтобы поставить такую игру. А пока «Локо» не может выдерживать тот темп, который хочет видеть главный тренер.

В команде много травмированных, играть будут одной обоймой. Мне кажется, футболисты с этим не справятся. Неслучайно в концовке пропустили гол от «Галатасарая». «Локомотив» по ходу того матча всё сдавал и сдавал с каждой минутой.

«Сочи» неспроста находится на втором месте. Хорошая обойма, поставленная игра, все знают, что нужно делать на поле. Очень сильно выделяется Нобоа. Травмированных нет, очень большая конкуренция, команда играет раз в неделю и готова к нагрузкам. Ко двору пришёлся нападающий Кассьерра, который значительно усилил команду. Думаю, в Москве «Сочи» покажет очень хорошую игру. Полагаю, что первый тайм закончится вничью 0:0, так же, как и с «Галатасараем». А дальше «Локомотив» будет сдавать, а «Сочи» — прибавлять, и сочинцы забьют гол или два.



Ставлю на победу «Сочи», — сказал Мор.