«Локомотив» — «Сочи»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч РПЛ «Локомотив» — «Сочи».
Ставка: ничья за 3.40.
«Локомотив» начинал год с поражения в матче за Суперкубок от действующего чемпиона. За 11 туров нового первенства Премьер-Лиги «железнодорожники» сумели добыть четыре победы и шесть мирных исходов, которые принесли 18 очков и шестое место.
«Сочи» за весь турнир ни разу не играл вничью, при этом записал на свой счет семь побед, что принесло пятое место в таблице. Не могу не отметить победы южан над «Зенитом» и «Ростовом».
В последний раз «Локо» выигрывал 11 сентября, после чего три раза сыграл вничью и один раз проиграл.
«Красно-зеленые» выдали серию неудачных матчей, но лично мне команда нравится в плане движения и самоотдачи. Даже после поражения от «Галатасарая» могу отдать должное футболистами российского клуба, которым просто немного не повезло, учитывая, что состав пока не сыгранный.
«Сочи» здорово выступает и неплохо идет по турнирной дистанции, но я не вижу, что южане намного сильнее москвичей. От этой дуэли ожидаю мирный исход, который может стать справедливым итогом в этой игре», — сказал Мостовой.
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