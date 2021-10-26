«Челси» — «Саутгемптон»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Челси» – «Саутгемптон».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.31.



«Челси» удивляет. Мало того что команда идёт на первом месте, так она ещё и в 9 матчах АПЛ пропустила всего 3 гола. Я бы ещё отметил, что и в Лиге чемпионов в 3 матчах пропустили всего 1 гол. Правда, именно этот гол привёл к их поражению.



Но всё равно игра и статистика команды просто удивительные. Мне кажется, что синие близки к совершенству в плане баланса в обороне и атаке.



Думаю, что «Челси» будет бороться за все трофеи. В том числе и за Кубок лиги. Потому что состав довольно ровный: кто бы ни вышел на поле, игра не меняется. Подобраны сильные и одинаковые по уровню игроки. Разве что Лукаку обладает такими характеристиками, каких нет у других.



Мне кажется, что Тухель не отнесётся с прохладой к этому турниру. Пока команда в такой хорошей форме, этим нужно пользоваться.



Они уверенно обыграют «Саутгемптон». Тем более совсем недавно уже встречались с этим соперником, выиграв 3:1. Вне зависимости от состава игроки будут себя проявлять.



А «Саутгемптон» традиционно борется за выживание. Поэтому и сильно сопротивляться в Лондоне не будет», — сказал Мор.

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