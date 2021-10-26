«Челси» — «Саутгемптон»: ставка Романа Павлюченко на игру Кубка лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Кубка английской лиги «Челси» — «Саутгемптон».



Ставка: победа «Челси» с форой (-1) за 1.80.



«Аристократы» не так давно проиграли «Ювентусу» с минимальным счётом 0:1, но затем выиграли четыре поединка подряд. В АПЛ команда заслужила промежуточную первую строчку, упрочив лидерство после предыдущего тура, — с разгромным счётом 7:0 был уничтожен «Норвич».



По моему мнению, в этой паре всё слишком прозрачно, лондонцев сейчас очень сложно остановить — не зря они лидируют в регулярном первенстве. В последних турах и вовсе побеждали достаточно уверенно.



«Канарейки» проиграли всего два матча из 10 последних, но большинство из них закончились вничью. В предыдущем поединке не получилось дожать «Бёрнли» (2:2). В итоге они не так далеко от зоны вылета, хотя дома проиграли всего одну встречу в нынешнем розыгрыше.



Гости с трудом преодолели прошлый барьер, так что сегодня на них ставить опасно. Класс команды не такой уж и высокий, так ещё и побеждает она слишком редко», — сказал Павлюченко.

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Арсенал» — «Лидс».

Где смотреть матч «Челси» — «Саутгемптон»?



Какой канал покажет матч «Арсенал» — «Лидс»?