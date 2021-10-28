«Леванте» — «Атлетико»: ставка Александра Мостового на матч Примеры

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Испании «Леванте» — «Атлетико».
Ставка: победа «Атлетико» и ТБ 2.5 за 2.83.
«Если в минувшем сезоне «Леванте» порадовал своих болельщиков неплохими результатами, то старт нового первенства принёс место в зоне вылета.
За 10 матчей они сумели записать на свой счёт пять ничьих и пять баллов, при этом после ничьей с «Хетафе» «лягушки» в последнем туре забили три мяча в ворота «Севильи», но этого не хватило — команда потерпела очередное фиаско.
Действующий чемпион за девять матчей сумел выиграть пять и три игры завершил миром, что принесло 18 баллов и четвёртое место, что всего в шаге от лидера. Следом за успешной игрой с «Барселоной» «индейцы» разделили турнирные баллы с «Реалом Сосьедад».
В этом матче я отдаю предпочтение действующему чемпиону, который сегодня выше на голову по всем линиям и может выиграть исключительно за счёт класса и желания выйти на первую позицию. Кроме того, в последний раз «лягушки» отобрали очки у «матрасников», что станет дополнительной мотивацией для чемпиона», — сказал Мостовой.
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