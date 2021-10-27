«Леванте» — «Атлетико». Смотри на Луиса Суареса и кусай локти, «Барселона»!

28 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Испании «Леванте» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.69. Успех валенсийцев оценен экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Леванте» — «Атлетико» 28 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Леванте» — «Атлетико» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.01.

Анализ и прогноз матча 11-го тура Примеры «Леванте» — «Атлетико» Мадрид (28.10.2021)

Перед ноябрьским международным перерывом ещё успеем провести пару туров в национальных первенствах. 28 октября в 11-м туре испанской Примеры встретятся «Леванте» и «Атлетико» Мадрид. Матч пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начало запланировано на 22:30 мск.

После 10 туров «Леванте» с пятью баллами расположился в зоне вылета — на 19-й строчке в таблице чемпионата Испании. Побед до сих пор нет, очки удаётся набрать лишь благодаря ничьим. Впрочем, для клуба из Валенсии это вполне привычное положение дел. Находиться в нижней части таблицы и выживать он умеет.



Поначалу дела складывались сносно, была даже результативная ничья с мадридским «Реалом» (3:3)! Затем пошла серия из ничьих с аутсайдерами первенства и поражения. Команда растеряла форму. Из неплохих выступлений можно отметить лишь яркое поражение от рук «Севильи» (3:5). Забить три гола такому сопернику мало кому удаётся.



Чего не скажешь о встрече ранее. Это был дебют Франсиско Хавьера Перейры Мехии у руля «Леванте». Начинать пришлось с нулевой ничьей с «Хетафе», набравшего всего два очка за десять туров. Казалось бы — прекрасная возможность добыть победу и подняться. Не вышло.

Пока судить о работе нового специалиста рано, ему ещё предстоит адаптироваться. Несмотря на слабые результаты позитивная динамика тут всё же просматривается. Три мяча в ворота крепкой «Севильи» в гостях — это круто. Шансы остаться в Примере с такой результативностью высокие. Но вряд ли этим удивишь «Атлетико».



Подопечные Диего Симеоне, напротив, отлично выступают. С 18 очками в активе располагаются на четвёртой строчке Ла Лиги, имея при этом матч в запасе. Выше идут лишь «Севилья», «Реал» и «Реал Сосьедад». Вероятно, между этими командами, включая «Атлетико», разумеется, и завяжется борьба за чемпионство.

В прошлом сезоне именно мадридцы взяли золото. Почему бы не защитить титул? В отличной форме уругвайский нападающий Луис Суарес, оформивший в недавней встрече с лидирующем «Реалом Сосьедад» дубль (2:2). За девять матчей чемпионата Испании на его счету шесть мячей. А ещё вернулся Антуан Гризманн, что должно только разнообразить атакующий потенциал.



Единственное, что немного портит настроение болельщикам «Атлетико», — выступление в Лиге чемпионов. Нельзя сказать, что дела плохи, ведь клуб идёт на второй строчке и, очень вероятно, выйдет в плей-офф. Однако отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет пять пунктов, а «Порту» подошёл вплотную.



Последний матч в турнире мадридцы проводили с английским клубом и проиграли (2:3). Из-за удаления Антуана Гризманна остались вдесятером и не сумели сохранить ничейный счёт. Тем не менее «Атлетико» сейчас в порядке. Результативность на месте, а своими оборонительными качествами клуб славился всегда.

«Леванте» действительно после назначения главного тренера выглядит чуть лучше, но надеяться на победу с одним из лидеров таблицы точно рано. «Матрасники» регулярно забивают и сочетают это с надёжностью в оборонительной линии. Вполне можно проверить победу гостей за коэффициент 1.69.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Леванте» — «Атлетико» Мадрид 28 октября 2021 года

«Атлетико» уже долгое время является одним из фаворитов чемпионата Испании. Сейчас клуб в отличной форме, вовсю зажигает Луис Суарес, есть все шансы на очередной титул. У «Леванте» ничего подобного даже не предвидится. Недавно сменился главный тренер, но поражения, ничьи и нестабильность сохраняются. Думается, очками аутсайдер тут не разживётся.



Ставка: победа «Атлетико» Мадрид за коэффициент 1.69.