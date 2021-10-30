«Рубин» – ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч 13-го тура чемпионата России «Рубин» – ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.30.

«Очень интересное противостояние. Слуцкий против своего бывшего подопечного Алексея Березуцкого. И «Рубин» в последнее время выглядит гораздо хуже ЦСКА. У казанцев внезапно возникли проблемы. Началось всё с большого количества травм, но не удалось всё восстановить даже с возвращением того же Хвичи. Местами «Рубин» выглядит неплохо, но это лишь отрезки.



ЦСКА вроде бы не играет ярко, но Березуцкому удалось наладить организацию. Все футболисты понимают свои задачи, они не стараются делать больше, чем могут. Всё это приносит результат.



На мой взгляд, ЦСКА будет очень удобно играть против «Рубина» именно на выезде. Казанцы будут идти вперёд, и москвичи найдут свои шансы. Ставлю на чистую победу армейцев».