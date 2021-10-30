«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Владимира Стогниенко на матч АПЛ

Известный спортивный комментатор Владимир Стогниенко сделал прогноз на матч 10-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (0) за 1.82.
«Главный тренер «Манчестер Юнайтед» чудом не лишился работы после поражения в матче с «Ливерпулем», но сейчас игра с «Тоттенхэмом». Может быть, это последний шанс, но вроде бы большая часть игроков «МЮ» всё же поддерживает норвежского специалиста.
Игра с «Тоттенхэмом» подходит для того, чтобы ситуацию выправить. К тому же игра будет в гостях, где меньше давления, где до поражения от «Лестера» у «МЮ» всё было нормально.
К тому же в «Тоттенхэме» много проблем, он выглядит тускловато по игре. Стиль «Тоттенхэма» подходит «Манчестер Юнайтед». Наверняка владение будет за гостями, и на этом фоне собственные недостатки будут меньше заметны.
Рискну сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (0). Нет большой уверенности, но есть предположение, что пока за своего главного тренера команда готова побиться и реабилитироваться в глазах собственных болельщиков после поражения в принципиальном матче с «Ливерпулем», — сказал Стогниенко.
Прогноз Дениса Казанского на матч «Тоттенхэм» — «МЮ».
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