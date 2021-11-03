«Реал» — «Шахтёр»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов 3 ноября

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Реал Мадрид» — «Шахтёр».



Ставка: победа «Реала» всухую за 1.93.



«Команда Анчелотти — это команда настроения. Все зависит от мотивации, и когда её нет и мадридцы свысока смотрят на соперников, то кому они только не проигрывали. Уступали «Эспаньолу», «Шерифу», сыграли дома вничью с «Осасуной». Когда же Мадрид собирается и берёт свою волю в кулак, то выдаёт совсем другие матчи.



Против «Барселоны», против донецкого «Шахтера», когда надо было отреагировать на поражение от «Шерифа», то «Реал» в пух и прах разнёс команду родом из Донецка (5:0). Причём настолько легко «сливочные» создавали моменты на Украине, что даже не совсем было понятно, с кем они играют, с профессиональной ли командой.



Какой сейчас будет мотивация у Мадрида? «Реал» в принципе улучшил турнирную ситуацию. У него 6 очков после трёх туров, большой отрыв от третьего места. Больших проблем с выходом в плей-офф Лиги чемпионов нет, причём осталось ещё и два домашних матча. Вроде бы можно расслабиться, причём играют-то против соперника, которого они на его поле вынесли со счётом 5:0.



Что же в такой ситуации заставит мадридцев двигаться активно и почему бы им не отнестись к сопернику недостаточно внимательно, мол, они могут обыграть его одной левой? Это с одной стороны. С другой – «Шахтер» настолько ужасно выглядел в первой игре против Мадрида, что не совсем понятно, на что вообще та команда настроена.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Реал» — «Шахтёр».

Я не специалист по «Шахтёру», но в такой ситуации можно рассматривать ставки через фору в надежде, что «Реал» свысока посмотрит на соперника, недооценит его и будет играть спустя рукава.



Сначала думал поставить на «Шахтер» с форой. Но коэффициенты мне не понравились. Линия почему-то такая, как будто «Шахтер» будет оказывать сопротивление. В такой ситуации ставить на «Реал» с форой стремновато. Хотя Карим Бензема не играл в матче с «Эльче». Ему дали отдохнуть специально перед матчем с «Шахтером», которому он снова может забить много, но может же быть и недооценка.



С форами очень опасно ставить на «Реал». Мадридцы могут назабивать в самой концовке, могут инертно провести первые 60 минут. На что же тут ставить? Я посмотрел линию и увидел очень интересный коэффициент 1,90 на сухую победу «Реала». С чего бы Куртуа пропускать голы, когда посмотрите, сколько у «Шахтёра» забитых мячей. Пока «Шахтёр» не забивал в этой Лиге чемпионов, а пропустил семь. В последнем туре чемпионата Украины против «Динамо» также не было забитых мячей. Учитывая, что «Шахтёр» так мало забивает, можно поставить и на сухую победу «Реала».



Уход Рамоса ослабил оборону, но Милитао проводит второй подряд очень приличный сезон, Куртуа – классный вратарь, а самое главное, что «Шахтёр» плохо выглядит в атаке. С коэффициентом 1,90 ставка на сухую победу «Реала» мне кажется валуйной», — сказал Вишневский.

Где смотреть матч «Реал» — «Шахтёр»?

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