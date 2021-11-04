«Лестер» — «Спартак»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги Европы в Англии

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Лестер» — «Спартак» Москва в 4-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Лестера» с форой (-1.5) за 1.86.
«Честно говоря, с учётом того, что в последнее время происходит со «Спартаком», трудно найти какие-то шансы, какие-то зацепки для него. Если бы это просто был матч сразу после первой встречи команд между собой, то, может быть, какие-то варианты и находились бы. Но ситуация поменялась.
Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».
«Спартак» съездил в Санкт-Петербург, сыграл там ужасный матч. Затем он потерял победу с «Ростовом» на последней минуте. Думаю, совершенно ясно, что у «Ростова» плодится неуверенность. У «Спартака» плывут защита и вратарь. Так что я ничего хорошего от выезда в Англию не жду.
Естественно, «Лестер» при своей публике будет играть всерьёз. Наверное, прежде всего это будет касаться действий в защите: они не дадут «Спартаку» так разгуливаться, как в первом матче.
Для меня оптимальная ставка на этот матч — победа «Лестера» с форой (-1.5) мяча с коэффициентом 1.86», — сказал Андронов.
Почему «Спартак» удивит всех в матче с «Лестером»?
Прогноз Виктора Гусева на матч «Лестер» — «Спартак».
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