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СКА — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА и «Спартак».

Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 1.90.

«Очень понравился матч СКА – «Металлург», в котором встречались две лучшие команды лиги. При этом Питер имел побольше шансов на победу и даже вёл в счёте. Но «Магнитка» сравняла игру и одержала победу по буллитам.

Однако бросилось в глаза, какой же звёздный состав у СКА. Там каждый игрок очень силён и кто-то даже оказывается на лавке.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Спартак».

Хорошо дебютировал в СКА настырный форвард Александр Волков, сразу набрав очко. И я думаю, по ходу сезона на тренерский мостик спустится Олег Знарок, сделав питерский клуб настоящей дрим-тим.

«Спартак» — команда другого уровня. Причём она умудряется проигрывать даже равным себе, с кем должна собирать очки. Поэтому мы видим 1:3 от «Сочи» в Москве, 2:3 от «Северстали» по буллитам в Череповце. Ну а 2:4 от «Локомотива» в Ярославле – просто закономерность.

Кроме того, учтите, что на домашнем матче СКА даже в локдаун собирается много зрителей и там горячие трибуны. А ещё между большими руководителями СКА и «Спартака» есть непростые отношения, что может наложить отпечаток на этот матч, подняв мотивацию СКА. Кроме того, это битва двух столиц, как «Зенит» — «Спартак» в футболе, поэтому питерцы захотят разгромить несильных красно-белых с особым наслаждением.

Я бы в этом матче взял кэф 2.90 на то, что СКА победит с форой «-2.5», то есть с разницей от трёх шайб. Например, 3:0 или 4:1 будет в самый раз. Но я жду, что атака питерцев в этой игре оттянется на всю катушку», — сказал Лысенков.

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Где покажут матч «Флорида» — «Вашингтон».

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