«Динамо» — «Краснодар»: ставка Дениса Казанского на матч РПЛ

Известный спортивный комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч чемпионата России «Динамо» — «Краснодар».
Ставка: гол Джона Кордобы за 2.70.
«Я бы здесь пошёл за персональной ставкой – гол Джона Кордобы. Он уже довольно давно молчит: четыре игры подряд не забивал. Вообще, один гол в восьми матчах – это беда. Конечно, Джону надо вернуться в голевую форму старта чемпионата.
Думаю, что «Динамо» как раз соперник подходящий. Потери бело-голубых могут сказаться. Потому что Фомина и Захаряна не будет. Не очень понятно, что будет с Моро, с Лаксальтом – потери серьёзные. «Динамо» пропускает прилично: восемь голов за четыре последних тура. Проблемы в обороне очевидны.
Кордоба – быстрый, мощный и умный нападающий, который может придумать что-то любопытное. Возьму гол Джона Кордобы, ему пора забивать».
Какой канал покажет матч «Динамо» — «Краснодар»?
Где смотреть матч «Сочи» — ЦСКА?
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