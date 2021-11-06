«Ак Барс» — «Автомобилист»: ставка Сергея Гимаева на матч КХЛ

Экс-хоккеист «Динамо», «Салавата Юлаева» и ЦСКА Сергей Гимаев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Ак Барс» — «Автомобилист».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.08.

«Автомобилист» играет нестабильно, чередуя победы и поражения, в основном обыгрывая команды из нижней части турнирной таблицы. Играет результативно, но не всё складывается с командами, которые идут наверху. Плюс Билл Питерс пока неоднозначный тренер, пока непонятно, какой хоккей команда пропагандирует.



«Ак Барс» испытывает серьёзные кадровые потери, но всё равно набирает очки. В важных матчах с сильными соперниками выглядит здорово, свои очки берёт. В прошлой игре с «Автомобилистом», которая была не так давно, «Ак Барс» выиграл со счётом 3:2.



Думаю, что и сейчас выиграет «Ак Барс», скорее всего, в одну шайбу».

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