«Ак Барс» — «Автомобилист». Не пора ли в Екатеринбурге менять тренера?

6 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.02, а успех «Автомобилиста» оценён экспертами в 3.14.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» 6 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.17. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.83.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Автомобилист» Екатеринбург (06.11.2021)

Ноябрьский локдаун подходит к концу, в Континентальной хоккейной лиге на 6 ноября запланированы четыре встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Ак Барса» и «Автомобилиста», которое пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Ак Барс» сейчас идёт четвёртым в Восточной конференции, набрав 34 балла за 27 матчей. Отставание от первой строчки составляет уже 12 пунктов. А всё потому, что в последних пяти встречах удалось взять лишь четыре очка из 10 возможных. Обыграть удалось как раз «Автомобилист» (3:2) и «Авангард» (2:1).



А вот проиграли казанцы лидерам КХЛ — «Металлургу» (1:3) и «Трактору» (0:5). С одной стороны, ничего страшного, хотя атака была просто ужасна. Однако накануне на своём льду уступили скромной «Сибири» (0:2). Гости забросили сначала в большинстве на 35-й минуте, а в третьем периоде увеличили преимущество. Зелёные нанесли море бросков, по большей части это была разминка для Сятери.



«Автомобилист» после 27 встреч идёт пятым на Востоке, имея в активе 29 очков. Отставание от ближайшего соперника составляет пять пунктов. Последние пять встреч тоже прошли неудачно, также удалось урвать четыре очка из 10. Обыграны были аутсайдеры — «Витязь» (5:2) и «Куньлунь» (8:0).

А не справились екатеринбуржцы с «Ак Барсом» (2:3), ЦСКА (0:1) и «Северсталью» (2:3). В последнем случае не успели перевести игру в овертайм, хотя забросили первыми. Да и в целом смотрелись неплохо, имели заметное преимущество по броскам в створ ворот. Теперь это позади, пора в логово к «Ак Барсу».



С мотивацией проблем возникнуть не должно. Подопечных Билла Питерса снизу в таблице поджимает «Авангард», а такой расклад точно не на руку канадскому специалисту, под которым вовсю шатается кресло. При этом пять очков до «Ак Барса» за одну игру не исчезнут, но хотя бы приблизиться к топ-4 можно.



Дмитрий Квартальнов также под ударом. До третьего места не хватает лишь четырёх баллов. А там и до второй позиции Восточной конференции недалеко. И всё же поводов для позитива практически нет, всё валится из рук. В прошлом сезоне «барсы» боролись с ЦСКА за Кубок Континента и сражались в Кубке Гагарина, а теперь далеки от лидерства.

У каждой стороны есть свой план на игру. Но что же по статистике? Последние пять очных встреч выиграл казанский клуб, то есть противник более чем удобный. А на своём льду лишь раз проиграл «Автомобилисту» за то же время. В двух предыдущих матчах вообще сыграли на ноль.

«Автомобилист» в гостях имеет 42 шайбы при 9,70% реализации. Цифры лучше у екатеринбуржцев, но вот в гостях результаты слабые. В последних пяти выездных встречах лишь одна победа, да и та — в овертайме. «Ак Барс» дома играет чуть лучше, в последних пяти играх три победы. Кадровые потери есть с обеих сторон, в недавнем противостоянии победу одержали казанцы.



Билл Питерс — тренер с именем, однако у «Авто» до сих пор нет чётко выстроенной игры. Пятое место и пять поражений в восьми последних встречах тому доказательство. Обыгрывать аутсайдеров и середняков екатеринбуржцы способны, с топ-клубами не клеится.



Дмитрий Квартальнов, как видно, с грандами играет тяжеловато. А про аутсайдеров и середняков и говорить не стоит, там всё неплохо. К тому же по личным противостояниям преимущество на стороне «барсов». Хорошая игра дома лишь доказывает мастерство команды.

Любопытно, что на данный момент по набранным очкам на своём льду уступают лишь «Металлургу». Поэтому мы бы рассмотрели лобовую победу «Ак Барса» за 2.02. Интересно смотрится и ИТБ1 2.5 шайбы за 1.89. В последних пяти очных встречах казанцы лишь раз забросили меньше трёх раз. Так что этот вариант тоже стоит рассмотреть.

«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз и ставка на матч КХЛ 6 ноября 2021 года

«Ак Барс» дома играет уверенно, особенно против екатеринбуржцев. У «Автомобилиста» на выезде всё из рук вон плохо. Билл Питерс никак не может выстроить стабильную игру. Уральцы проиграли три матча подряд на выезде. С мотивацией проблем возникнуть не должно ни у кого, но четыре победы хозяев в личных встречах говорят о многом. Ждём ещё один успех «Ак Барса».



Ставка 1: победа «Ак Барса» в основное время за 2.02.



Ставка 2: индивидуальный тотал «Ак Барса» больше 2.5 шайбы за 1.89.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Ак Барс» — «Автомобилист».