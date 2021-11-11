Мальта — Хорватия: прогноз Константина Генича на встречу отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Мальта — Хорватия в квалификации ЧМ-2022.
Ставка: победа Хорватии и ТМ 3.5 за 1.85.
«Понятно, что хорваты уже мыслями в Сплите и готовятся к решающему матчу против сборной России. Играя у себя дома с мальтийцами, Хорватия помучилась. В первом тайме она ничего не забила, а забила только во втором, да и то после 60-й минуты. Только в самой концовке хорваты добились крупной победы, когда Брекало забил на 90-й минуте. Мальта — команда, заставляющая себя уважать. У нее очень интересные футболисты. Тот же Мбонг выделялся по игре со сборной России.
Прогноз Константина Генича на матч Россия — Кипр.
Хорватам никого нельзя закидывать шапками. Понятно, есть травмированные. Не будет Ковачича. Есть вопросы по Врсалько, Ребича нет. Но все равно состав у хорватов приличный. Есть Пашалич, Брозович, Перишич, Крамарич, Иванушиц. Такого состава должно быть достаточно, чтобы Мальту обыграть. Но, учитывая, что через эту игру хорваты готовятся к России, большого количества голов не жду.
Аккуратно и внимательно должны сыграть в обороне хорваты. Впереди есть кому забить. Мой вариант — «победа Хорватии и тотал меньше 3,5 мяча» за 1,85», — сказал Генич.
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