Мальта — Хорватия. Подарки для сборной России закончились

11 ноября состоится матч девятого тура квалификации ЧМ-2022 Мальта — Хорватия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Хорватии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех Мальты оценён экспертами в 25.00. Ставки на ничью принимаются за 9.10.

Где смотреть матч Мальта — Хорватия?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Мальта — Хорватия 11 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Мальта — Хорватия получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02. Поставить на «обе забьют» можно за 2.79.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Мальта — Хорватия (11.11.2021)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 11 ноября в девятом туре запланировано сразу 10 встреч. В одной из них примет участие единственный оставшийся конкурент сборной России за прямую путёвку в Катар. Хорватия отправится в гости к Мальте. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по мск.

За восемь туров квалификации ЧМ-2022 сборная Мальты набрала всего пять баллов. Наравне с киприотами располагается в самом низу турнирной таблицы, с учётом исходных данных выступление добротное. Было понятно, что про поездку в Катар не думали изначально. Слишком значимая разница в классе с фаворитами.



Мальтийцы успели пошуметь. Разгромили Кипр (3:0). Ответная встреча окончилась ничейным результатом (2:2), тормознули бойкую Словакию (2:2). В остальных поединках поражения. Два от России, но не такие явные (1:3 и 0:2). Два — от Словении (0:1 и 0:4). А ещё одно как раз от Хорватии (0:3).



Помимо прочего, главный недостаток «иоанитов» — слабая защитная линия, пропустили 17 мячей, что является худшим показателем в группе. Даже у киприотов, собратьев по несчастью, меньше (13 мячей). Мальта, мягко говоря, не самая футбольная страна, дальше квалификационных раундов она ещё ни разу в истории не проходила. Не выйдет и теперь.

Хорватия, напротив, не первый год шумит в плей-офф крупных турниров. Даже дошла до финала чемпионата мира в 2018 году, где уступила самой Франции (2:4). На Евро-2020 не повезло, в 1/8 финала хорваты проиграли Испании (3:5), хотя сражались весьма достойно. Подвёл запас сил в дополнительное время.



После восьми туров квалификации ЧМ-2022 «шашечные» расположились на второй позиции с 17 очками. Словения и Словакия (у каждой по 10 баллов) уже не догонят, выход в стыки гарантирован. Главная задача — опередить лидирующую сборную России, до неё не хватает двух пунктов.

Прогноз Романа Павлюченко на матч Россия — Кипр.

Оступились подопечные Златко Далича трижды. Проиграли Словении (впоследствии отомстили, выиграв 3:0) и дважды сыграли вничью: с Россией (0:0) и Словакией (2:2). В других турах проблем не возникло. Дважды одолели Кипр (1:0 и 3:0), затем Словакию (1:0) и Мальту (3:0). Грядущая встреча не предвещает проблем.



У Хорватии грозная атака, за восемь туров поразила ворота соперников 13 раз. При этом сами пропустили всего три мяча. Группа не самая сложная, потому результаты закономерны. Ждём теперь интриги в заключительной битве с командой Валерия Карпина за первое место в группе. Мальте сейчас можно надеяться только на чудо.



Тренерский штаб вряд ли будет экспериментировать. Просто выставит лучших исполнителей, которые могут за первую половину добыть нужное преимущество в несколько голов, а дальше останется лишь спокойно закончить встречу. Фаворит очевиден, думаем, можно смело взять победу Хорватии с форой (-2) за коэффициент 1.74.

Дело не только в более высоком классе, но и в огромной мотивации. Хорваты упустили лидерство в группе сборной России, сыграв вничью со словаками в последнем туре. Ещё одна осечка станет роковой, поскольку россиянам бороться со скромным Кипром в параллельном матче. Так что сейчас для гостей важно прекратить дарить подарки и сохранить шансы на первую строчку.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Мальта — Хорватия 11 ноября 2021 года

Сборная Хорватии весьма хороша как в нападении, так и в защите. Выход в стыки гарантирован, есть шанс отобрать первое место в группе у сборной России. На прицеле — скромная Мальта, которая сильно хромает в обороне и не имеет турнирной мотивации. Скорее всего, нас ждёт повторение предыдущей очной встречи. У гостей-то как раз с настроем проблем нет.



Ставка: победа Хорватии с форой (-2) за коэффициент 1.74.

Прогноз Эдуарда Мора на матч Россия — Кипр.

Ставка на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.

Где покажут матч Россия — Кипр?