Франция — Казахстан: прогноз Павла Занозина на матч отбора ЧМ-2022

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин сделал прогноз на матч отборочного раунда ЧМ-2022 Франция — Казахстан.

Ставка: победа Казахстана с форой (+3.5) за 1.66.

«Понятно, что Франция – гигантский фаворит, но Казахстан может временами что-то сделать. В частности, казахи дважды отобрали очки у Украины, с Боснией сыграли вничью. Несмотря на последнее место в группе, это неуступчивая команда, даже сборным, которые сильнее её, может забивать.



Тем не менее, я подозреваю, что с Францией этого не будет. В первом матче французы выиграли 2:0. Мне видится, что Франция не будет умирать на поле и слишком сильно выкладываться, а сыграет по принципу необходимо и достаточно. Она выиграет 2:0 или 3:0. В этом смысле можно рассмотреть разные ставки, но я выберу ставку на победу с Казахстана с форой (+3.5).



Казахи никому крупно не проигрывали в этом отборочном цикле, вряд ли с Францией будут начинать. Победа команды Дидье Дешама со счётом 2:0 или 3:0 нас вполне устроит. Берём Казахстан с форой (+3.5)».