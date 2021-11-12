Франция — Казахстан. Сборная Украины может забыть о путёвке в Катар

13 ноября состоится матч девятого тура квалификации ЧМ-2022 Франция — Казахстан. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.04. Успех казахстанцев оценён экспертами в 71.00. Ставки на ничью принимаются за 19.00.

Где смотреть матч Франция — Казахстан?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Франция — Казахстан 13 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Франция — Казахстан получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.04, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.36. Если забьют гости, сыграет коэффициент 5.15. Если не забьют — коэффициент 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 5.30.

Анализ и прогноз матча 9-го тура квалификации ЧМ-2022 Франция — Казахстан (13.11.2021)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 13 ноября в девятом туре квалификации ЧМ-2022 состоится сразу семь встреч. В одной из них на стадионе «Парк де Пренс» в Париже сборная Франция примет сборную Казахстана. Начало запланировано на 22:45 мск.

Французская дружина имеет в активе 25-матчевую беспроигрышную серию в официальных играх. В 17 из них случились победы. Плюс восемь ничейных исходов. На своём поле последний раз она терпела поражение аж в марте 2013 года. Неужели обновлённый итальянцами рекорд игр без поражений под угрозой?



Находясь в отличной форме, действующий чемпион мира и победитель Лиги наций закономерно лидирует в группе D на отборе ЧМ-2022. В случае победы над Казахстаном подопечные Дидье Дешама досрочно оформят путёвку в Катар. Набрали 12 баллов и опережают ближайшего преследователя в лице Украины на три пункта, имея встречу в запасе.



Что удивительно — в нынешнем отборе французы отличаются местами чрезмерным прагматизмом. За шесть туров забили всего восемь раз и пропустили три. Во всех играх фиксировалось не более двух голов, хотя состав главный тренер выпускал далеко не молодёжный и не экспериментальный. Причём имена конкурентов не самые громкие.

Видимо, козыри отложены на ЧМ. Франции осталось провести всего два матча в отборе, чтобы закрепить за собой первую строчку и получить прямую путёвку в Катар. Дома с казахстанцами и в гостях с финнами. В предстоящей битве можно сильно не распыляться, быстро сделать результат и спокойно довести дело до победы.



Сборная Казахстана уже наверняка останется на последнем месте в группе с тремя баллами за шесть туров. До Боснии и Герцеговины не хватает четырёх пунктов, хотя это уже условность. В Катар точно не попасть. С дополнительной мотивацией у подопечных Талгата Байсуфинова могут возникнуть проблемы.

Впрочем, стоит отдать им должное. Боролись до последнего в каждом матче. Даже трижды умудрились сыграть вничью: с Боснией (2:2) и дважды с Украиной (1:1 и 2:2). В остальных встречах тоже проявили себя, с разницей более двух мячей не проигрывали. Да и теперь предпосылок к этому нет.

Результаты и отражают объективную расстановку сил, но было видно, что казахстанцы бьются до конца. Примером тому послужила вырванная у Боснии и Герцеговины ничья (2:2), где Бактиёр Зайнутдинов забил уже в добавленное время второго тайма. Жаль, что этого оказалось мало. Характер не всегда помогает в борьбе с высококлассным противником.



Предыдущая встреча с Францией сложилась для Казахстана не лучшим образом — поражение со счётом 0:2. Атаковала Франция, разумеется, больше (15-4 по ударам, 9-1 в створ ворот), много забить не сумела. Да ей и незачем. Лучше поберечь силы. Думаем, нас ждёт повторение пройденного. Возьмём «П1 + ТМ 3.5 мяча» за 2.06.

Команда Дидье Дешама способна на многое, но забивает в отборе мало. По всей видимости, из тактических соображений. У казахстанцев нет опыта и класса для эффективного сопротивления действующему чемпиону мира. Бой дадут, но мы снова увидим поражение аутсайдера группы с небольшим количеством пропущенных голов.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Франция — Казахстан 13 ноября 2021 года

Сборная Франции уже одной ногой в Катаре. Судя по положению в таблице и уровню игры, переживать не о чем. Голов мало лишь оттого, что бережёт силы на будущее. А Казахстан гораздо ниже уровнем, но больше двух мячей в квалификации ещё не пропускал. Уважение за характер. Предыдущую очную игру оборонялись, да и теперь придётся. А что ещё делать против такого соперника? Стараться пропустить как можно меньше и по возможности огрызаться.

Ставка: победа Франции + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.06.

Какой канал покажет матч Франция — Казахстан?