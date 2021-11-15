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Северная Ирландия — Италия: прогноз Павла Занозина на игру квалификации ЧМ-2022

Северная Ирландия — Италия: прогноз Павла Занозина на игру квалификации ЧМ-2022
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Футбольный комментатор и ведущий Первого канала Павел Занозин сделал прогноз на матч Северная Ирландия — Италия в квалификации ЧМ-2022.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.20.

«Есть интересная игра Северной Ирландии с Италией. Итальянцы не сумели выиграть у Швейцарии, причём мы с ними немного потеряли, я был уверен, что они выиграют. Теперь Италии для выхода из группы с первого места нужно просто победить.

В первой очной игре Италия выиграла со счётом 2:0. Сейчас также должны победить, но уже и не знаю, можно ли об этом говорить с уверенностью.

Что касается ставок, то можно заметить, что Северная Ирландия — это низовая сборная. За семь матчей шесть забили и семь пропустили. Даже с топ-соперниками играют максимально аккуратно в обороне.

Надо сказать, что итальянцы не феерят. У них за семь матчей 13 забитых мячей, это меньше, чем два за игру. Думаю, что и сейчас не будет никакого разгрома, а будет аккуратная победа со счётом 1:0 или 2:0.

Значит, нужно играть на низ. Ставка, которую я часто выбираю в последнее время, но она мне не нравится. В футболе я за голы, хочу, чтобы он был более атакующим, но если так просматривается матч, то почему бы и не попробовать взять тотал меньше 2.5 мяча», — сказал Занозин.

Где смотреть матч Северная Ирландия — Италия?

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