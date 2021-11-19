«Монако» — «Лилль»: ставка Александра Мостового на матч Лиги 1

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч чемпионата Франции «Монако» — «Лилль».



Ставка: ничья за 3.42.



«Монако» в очередной раз не оправдал надежды болельщиков. Южане не пробились в Лигу чемпионов, на что долгое время надеялись и чего ждали поклонники, но это ещё можно объяснить силой противников. Однако 11-е место после 13 туров никак не вписывается в бюджет и амбиции руководства и фанатов. После поражения от «Бреста» монегаски сыграли вничью на выезде с «Реймсом» (0:0).



Действующий чемпион уступил на выезде ПСЖ, следом за чем потерял турнирные баллы в дуэли с «Анже». За 13 этапов текущего первенства «доги» добыли по четыре виктории и ничьи, что принесло только 12-е место, прямо за сегодняшним противником.



В этом матче я не могу отдать предпочтение ни одной из команд. Оба соперника провалили старт первенства, при этом имеют огромный потенциал, что может отразиться на результате этого матча. Предполагаю, что без голов не обойдется, при этом жду мирного исхода, на что и заиграю ставку с хорошим коэффициентом», — сказал Мостовой.

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