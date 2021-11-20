«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч 15-го тура РПЛ

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал свой прогноз на матч 15-го тура РПЛ «Краснодар» — «Спартак».



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.



«Поговорим об игре «Краснодар» — «Спартак». Оба этих клуба должны быть вверху турнирной таблицы. Это команды, которые должны бороться за самые высокие места, но в этом году они играют неудачно, и все недовольны.



Думаю, что в «Спартаке» сейчас стоит вопрос по Витории. Скорее всего, тренер обречён, но я бы хотел, чтобы он продолжал работать при должной поддержке. Но, видимо, этого не произойдёт и его уберут. Поэтому по большому счёту чего-то бояться и как-то страховаться нет никакого смысла. Нужно показывать красивый футбол и не очень-то и переживать по поводу результата.



Тем более что весь «Спартак» и особенно линия атаки могли целенаправленно готовиться к матчу с «Краснодаром». В сборную уезжал только Джикия. Умяров здорово сыграл за молодёжную сборную. Уезжал Игнатов, но он не играл, так что «Спартак» в хорошем состоянии должен подойти к этому матчу. В последних трёх матчах «Спартак» сыграл 1:1. Пора уже команде забить и больше одного гола.



Что касается «Краснодара», то в последних трёх матчах команда вообще не забила ни одного гола. Это удивительно, потому что состав команды и набор атакующих футболистов очень хороший. Мы знаем, что у Галицкого самое главное — это забивать голы и показывать комбинации. Пока у Гончаренко это откровенно не получается. Я с симпатией отношусь к Гончаренко, но вы видите, что с игрой в атаку с хорошими футболистами у него не получается что-то сделать.



Я знаю, что и для Гончаренко этот матч может быть определяющим, поэтому ему нужно его провести так, чтобы все были довольны – от болельщиков до владельца команды. Думаю, что «Краснодар» также будет много атаковать и пытаться забивать.



Исходя из всего вышесказанного, я жду верховой матч, а это значит, что и голов будет много, и угловых будет много, карточек. Исходя из этого, можно выбирать ставки и делать свои прогнозы. Мой прогноз — тотал матча больше 2.5 мяча. Немного страховочный прогноз, но я думаю, что он точно пройдёт. Очень хочется мне продлить серию с верными прогнозами. Тут будет сложно ошибиться».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Краснодар» — «Спартак».



Прогноз Виктора Гусева на матч «Краснодар» — «Спартак».