«Краснодар» — «Спартак»: ставка Александра Мостового на матч 15-го тура РПЛ

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Спартак».



Ставка: ничья за 4.00.



«Краснодар» никак не может найти свою игру. За 14 туров команда пережила немало потрясений и регулярно выдаёт самые непредсказуемые матчи в РПЛ. Неплохо сыграла линия атаки, которая отличалась 22 раза, при этом «Спартак» уже пропустил намного больше. В пяти последних турах «быки» дважды сыграли вничью, после чего на выезде расправились с «Нижним Новгородом» и два раза потерпели фиаско от «Крыльев Советов» и «Динамо».



Красно-белые в последний раз выигрывали 3 октября в матче с «Ахматом», после чего за четыре тура записали на свой счёт всего три балла. Две последние дуэли принесли ничью с «Ростовом» и «Локомотивом».



В пяти последних очных матчах соперники ни разу не сыграли вничью, при этом три раза успех был на стороне южан. Я считаю, что эта игра будет очень непростая для «Спартака», причём во всех планах. Кубанский клуб является очень неудобным и сильным соперником, при этом пока не могу отдать предпочтение хозяевам.



Ожидаю встречу нестабильных команд, для которых мирный исход в этой игре станет успехом и наверняка может устроить и столичных, и краснодарцев. Моя ставка – ничья».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Краснодар» — «Спартак».