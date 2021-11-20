«Барселона» — «Эспаньол»: прогноз Александра Мостового на дебютный матч Хави в Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч испанской Примеры «Барселона» — «Эспаньол».
Ставка: победа «Барселоны» + обе забьют за 2.91.
«Барселона» получила нового наставника. После провала на старте Примеры и неуверенных выступлений в Лиге чемпионов 6 ноября на пост коуча сине-гранатовых был назначен Хави. 41-летний специалист сменил на посту Рональда Кумана, который ничего не смог сделать с командой – девятое место после 12 туров никак не соответствует амбициям и бюджету каталонской команды.
«Эспаньол» стартовал очень слабо, но в октябре набрал ход и сегодня добыл те же 17 баллов с аналогичным количеством побед и мирных исходов. В пяти последних матчах «попугаи» дважды сыграли вничью и два раза праздновали успех с «Кадисом» и «Гранадой».
«Барса» уже на протяжении четырёх поединков не выигрывала. Сегодня я жду на поле другую «Барселону», которая порадует содержанием игры и забитыми голами, но хочу напомнить, что это каталонское дерби и взаимоотношения двух команд непростые.
Скорее всего, оба клуба сумеют забить, что традиционно для встреч соперников, но всё же отдам предпочтение номинальным хозяевам. Моя ставка – победа «Барселоны» + обе забьют».
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