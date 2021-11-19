«Барселона» — «Эспаньол». Запомните этот день!

20 ноября состоится матч 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эспаньол». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех «Эспаньола» оценён экспертами в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Эспаньол» 20 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Эспаньол» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эспаньол» (20.11.2021)

Ноябрьский международный перерыв многим командам пошёл на пользу, было время перевести дух и собраться с мыслями. В испанской Примере стартует 14-й тур. 20 ноября состоится каталонское дерби «Барселона» — «Эспаньол». Матч пройдёт на стадионе «Камп Ноу», начало запланировано на 23:00 мск.

Сине-гранатовые переживают трудные времена. Рональд Куман покинул пост главного тренера из-за плохих результатов, не прижился Серхи Бархуан, вернувшийся к работе с «Барселоной В». Настала очередь легендарного Хави. Исправить положение будет непросто, хотя первые изменения сделаны. Введены штрафы за опоздания на тренировки, начата работа по улучшению персонала.



С «Аль-Саддом» испанец выиграл чемпионат Катара, Кубок Q-лиги и Кубок эмира Катара. Однако Ла Лига — это совсем другой уровень. Разумеется, необходимо какое-то время на адаптацию, вряд ли удастся в столь сжатые сроки направить «Барселону» в нужное русло. Тем более что опыт тренерской работы у Хави сравнительно небольшой.

Предыдущий тур в чемпионате Испании выдался для каталонцев весьма результативным и обидным. Сыграли вничью с проблемной «Сельтой» (3:3). Всё складывалось в их пользу, но не хватило дисциплины в обороне. Выигрывая с разницей в три мяча, упустили победу. Ключевой гол на 96-й минуте забил вечный Яго Аспас.

Как раз дисциплиной Хави и занялся. Состав у «Барселоны» добротный. Есть талантливая молодёжь в лице Ансу Фати и Гави. Мемфис Депай находится в классной форме. С такими футболистами не в середине таблицы плестись, а за золото бороться надо. Попадание в топ-4 — задача-минимум. Шанс вернуть себе доброе имя есть, но придётся поднажать.



У «Эспаньола» картина иная. Винсенте Морено плотно закрепился на посту главного тренера и пошагово ведёт к успеху подопечных. Прогресс действительно имеется. Уверенное нахождение в середине турнирной таблицы Ла Лиги, а главное — за коллективом приятно наблюдать. Забивают шестой матч кряду, даже умудрились обыграть в восьмом туре «Реал» Мадрид со счётом 2:1!

Нельзя не отметить отличную результативность Рауля де Томаса, который наравне с Винисиусом Жуниором и Луисом Суаресом делит вторую строчку гонки бомбардиров чемпионата Испании с семью забитыми мячами. В грядущем противостоянии с «Барсой» он наверняка постарается снова проявить себя.



Но почему же всё-таки «Эспаньол» при таких показателях в атаке не штурмует зону еврокубков? Разгадка кроется в слабой оборонительной линии, которая в общей сложности позволила соперникам поразить свои ворота 13 раз. Не так много, но большую часть из голов записали на свой счёт оппоненты из низов таблицы.



Отталкиваться, скорее, стоит от статистики «Эспаньола», который очень хорош в нападении и настолько же нестабилен в защите. Потому как сказать, что из себя теперь представляет обновлённая «Барселона», довольно трудно. Ждать от неё можно чего угодно, хотя понятно, что позитивные эмоции должны перевешивать. На наш взгляд, голы в обе стороны за коэффициент 1.85 выглядят интересно.

Дело ещё в том, что сине-гранатовые провели последний тур крайне результативно. Вряд ли новый главный тренер в столь сжатые сроки сможет кардинально поменять философию игры своих подопечных, хотя первые шаги уже сделаны. Думаем, в первое время нас ждёт уже привычно нестабильная в защите, но активная в атаке «Барселона».

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Эспаньол» 20 ноября 2021 года

«Эспаньол» удивляет яркой игрой в нападении, очень хорош Рауль де Томас. Но и «Барса» не лыком шита, тем более с Хави у руля, который наверняка взбодрит команду. Можно сказать, что нас ждёт каталонская дуэль братьев-близнецов: оба хороши в нападении, но редко справляются в защите. С поправкой на уровень исполнителей, разумеется. Думаем, можно смело ставить на «обе забьют».



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.85.