«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Дениса Казанского на матч 12-го тура чемпионата Англии

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Арсенал».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.81.
«Арсенал» не проигрывает уже 10 матчей и приезжает на «Энфилд», где «Ливерпуль» пока ещё ни разу не уступил. Но немного настораживает работа в обороне от красных: только два матча на ноль в последних шести встречах.
Всё это говорит о том, что будет развесёлая игра. К тому же «Арсенал» забивает в 9 из 10 матчей, играет достаточно результативно.
В прошлом году «Ливерпуль» выиграл оба матча у «Арсенала» и сейчас может получить своё. Однако я был бы осторожен с исходом. А вот ОЗ здесь рисуется ярко: в 8 из 10 встреч это происходит. Ставлю на ОЗ и ТБ (2.5). Мне кажется, что здесь будет победа «Ливерпуля», но остерегусь, так как «Арсенал» хорош. А вот обмен голами через тотал для меня очевиден».
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