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«Лацио» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на матч 13-го тура итальянской Серии А

«Лацио» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на матч 13-го тура итальянской Серии А
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» – «Ювентус».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.14.

«В рамках Серии А встретятся «Лацио» и «Ювентус» — два топ-клуба, которые не входят на данный момент в топ-4 чемпионата. Несмотря на не самые высокие позиции, думаю, нас всё равно ждёт отличный матч. Болельщики насладятся футболом от двух топовых команд.

В последние годы Италия нас приучила, что у неё атакующая лига. Особенно яркой игры можно ждать от завсегдатаев верхушки таблицы, вернувшихся с паузы на матчи сборных.

Сейчас, конечно, видно, что букмекеры не могут предсказать здесь 100%-ный результат. Обе команды нестабильны в своей статистике. «Лацио», который стоит выше «Ювентуса», всё равно не является здесь фаворитом.

В общем-то, в каждом матче туринцев их противник не фаворит. Впрочем, это ещё не означает, что команда Аллегри точно победит. В большом количестве игры она теряла очки.

В любом случае, надеюсь, что игра будет интересной. Результат предсказывать не стану. Буду ждать результативного футбола. Моя ставка – обе команды забьют и тотал больше 2.5 гола».

Прогноз на матч «Интер» — «Наполи» с коэффициентом 3.55.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Фиорентина» — «Милан».

«Лацио» — «Ювентус». С «Зенитом» в Лиге чемпионов было проще «Лацио» — «Ювентус». С «Зенитом» в Лиге чемпионов было проще
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