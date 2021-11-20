«Лацио» — «Ювентус»: ставка Максима Калиниченко на матч 13-го тура итальянской Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Лацио» – «Ювентус».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 2.14.



«В рамках Серии А встретятся «Лацио» и «Ювентус» — два топ-клуба, которые не входят на данный момент в топ-4 чемпионата. Несмотря на не самые высокие позиции, думаю, нас всё равно ждёт отличный матч. Болельщики насладятся футболом от двух топовых команд.



В последние годы Италия нас приучила, что у неё атакующая лига. Особенно яркой игры можно ждать от завсегдатаев верхушки таблицы, вернувшихся с паузы на матчи сборных.



Сейчас, конечно, видно, что букмекеры не могут предсказать здесь 100%-ный результат. Обе команды нестабильны в своей статистике. «Лацио», который стоит выше «Ювентуса», всё равно не является здесь фаворитом.



В общем-то, в каждом матче туринцев их противник не фаворит. Впрочем, это ещё не означает, что команда Аллегри точно победит. В большом количестве игры она теряла очки.



В любом случае, надеюсь, что игра будет интересной. Результат предсказывать не стану. Буду ждать результативного футбола. Моя ставка – обе команды забьют и тотал больше 2.5 гола».

Прогноз на матч «Интер» — «Наполи» с коэффициентом 3.55.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Фиорентина» — «Милан».