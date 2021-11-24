«Шериф» — «Реал Мадрид»: прогноз Дениса Наливайко на матч Лиги чемпионов 24 ноября

Известный комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Реал Мадрид».
Ставка: обе забьют — нет за 1.94.
«Шериф» уже успел прогреметь в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Юрий Вернидуб стал и мемом, и легендой в одном лице. Все это было очень здорово, но давайте признаем, что то была сенсация, и вряд ли стоит ждать повторения той неожиданности.
«Реал» в полном порядке. Он поднялся на первое место в чемпионате Испании. Там всё также продолжает зажигать Винисиус Джуниор, который забил уже 8 голов в этом сезоне. Это его самый высокий показатель в мадридском «Реале», а ведь ещё и половины сезона не прошло.
В целом и защита восстановилась, и полузащита работает, и в атаке Винисиус с Бензема творят какие-то чудеса. Понятно, что здесь мадридский «Реал» должен выигрывать, и всё здесь должно быть хорошо по идее.
Надо с этой точки зрения рассматривать эту игру. Не нужно ставить ординар на чистую победу «Реала», а вот в экспресс эту ставку можно запихнуть, но мы тут даем ординары.
Я же предлагаю следующую ставку: обе забьют — нет. Не думаю, что в этот раз «Шериф» забьёт «Реалу». Это, конечно, может произойти, но «Реал» кажется той командой, которая не должна пропускать от «Шерифа». «Реал» должен вернуть должок за то обидное поражение в первом туре», — сказал Наливайко.
Прогноз Александра Мостового на матч «Шериф» — «Реал».
Прогноз Романа Павлюченко на матч «Спартак» — «Наполи».
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