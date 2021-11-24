«Атлетико» — «Милан»: ставка Александра Мостового на игру Лиги чемпионов в Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Милан».



Ставка: ничья или победа «Атлетико» в один мяч за 2.37.



«В этом сезоне Лиги чемпионов «Атлетико» пока не радует результатами. После четырёх туров в активе «индейцев» всего по одной победе и ничьей, что принесло четыре очка и третью позицию в турнирной таблице. В двух поединках с «Ливерпулем» Мадрид потерпел поражение.



«Милан» пока без побед. Сказывается длительное отсутствие в главном клубном турнире Европы. На счету «дьяволов» всего одна ничья, которая принесла один балл и последнюю позицию в турнирной таблице. Намного лучше ситуация у итальянского коллектива в Серии А, где чёрно-красные лидируют вместе с «Наполи», при этом в последнем туре лидеры синхронно проиграли.



Чемпион Испании пока на четвёртой позиции, при этом отставание от первого места составляет каких-то четыре пункта.



Я считаю, что по составу и по игре итальянская команда практически не уступает хозяевам, но по шансам пройти вперёд мадридский коллектив имеет преимущество.



Предлагаю сделать комбинированную ставку. Я считаю, что нас ждёт ничья или минимальный успех Диего Симеоне и его дружины», — сказал Мостовой.

Прогноз Александра Мостового на матч «Шериф» — «Реал».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Ливерпуль» — «Порту».

Прогноз на матч «Спортинг» — «Боруссия Дортмунд» с коэффициентом 2.55.