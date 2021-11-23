«Атлетико» — «Милан». Луис Суарес высадит Златана Ибрагимовича из Лиги чемпионов

24 ноября состоится матч 5-го тура Лиги чемпионов «Атлетико» — «Милан». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех итальянцев оценён экспертами в 5.45. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Милан» 24 ноября 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Атлетико» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Милан» (24.11.2021)

Лига чемпионов возвращается. В пятом туре группового этапа среди прочих будут выяснять отношения «Атлетико» и «Милан». Матч состоится 24 ноября в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», стартовый свисток запланирован на 23:00 мск. Главный судья — словенец Славко Винчич.

Мадридцы расположились на третьей строчке в группе B и имеют в активе после четырёх туров четыре очка. Лидирующий «Ливерпуль» не догнать, отставание составляет недосягаемые восемь очков. А вот за вторую путёвку в плей-офф предстоит нешуточная борьба с двумя оставшимися клубами.

Испанцы хорошо стартовали, сыграв вничью с «Порту» (0:0) и одолев «Милан» (2:1). Однако затем попали под ливерпульский каток. В первом матче дома, несмотря на старания, проиграли (2:3). Уступали 0:2, отыгрались ещё в первом тайме. Провели вдесятером почти весь второй тайм, но немного не дотерпели — пропустили на 78-й минуте с «точки».

А в Англии «Атлетико» уступил хозяевам со счётом 0:2. На этот раз с интригой не задалось. Уже на 21-й минуте получили второй мяч. На 36-й минуте Фелипе схватил спорную красную карточку, игра совсем сломалась. В меньшинстве отличился Луис Суарес, однако VAR посчитал, что гол забит не по правилам. Закономерным итогом стала очередная неудача.

Тем не менее «матрасники» местами были хороши, если бы не удаления — сразились бы с англичанами на равных. В чемпионате Испании располагаются на четвёртой позиции с 26 баллами, до лидирующего «Реала» не хватает четырёх пунктов. Наверняка снова навяжут борьбу за титул. Главное — обойтись без травм.

«Милан» неудачно выступает в текущем сезоне Лиги чемпионов, замыкая группу B с одним-единственным баллом, набранным с «Порту» (1:1). Шансы продолжить сражения в еврокубках ещё есть, для этого нужно в двух оставшихся турах набрать не менее четырёх очков. В противном случае ждёт фиаско.

Хотя в Серии А у итальянцев дела идут отлично: находятся на второй строчке и имеют равное количество очков с лидирующим «Наполи». В 12 играх ни одного поражения при 10 победах и двух ничьих. Всё это было до недавнего времени. На выходных миланский клуб потерпел поражение от нестабильной «Фиорентины» со счётом 3:4.

«Россонери» не имели заметного преимущества, проснулись лишь под конец. Характер показал вечный Златан Ибрагимович. Запас сил после столь длительной беспроигрышной серии в чемпионате Италии начал иссякать. Было видно, что флорентийцы энергичнее, свежее. А тут ещё и ключевая битва с «Атлетико» на носу. Настоящее испытание!

Сложно предположить, каким будет сценарий предстоящей встречи. Лучше обратим внимание на то, что «Милан» является для «Атлетико» удобным противником, поскольку проиграл все три последних дуэли в Лиге чемпионов. Диего Симеоне славится оборонительным стилем футбола. В нынешнем сезоне происходят подвижки, однако с учётом турнирной ситуации наверняка даст установку действовать аккуратнее.

Подопечных Стефано Пиоли устроят только три очка, они обязаны идти вперёд и раскрываться. Впрочем, умение мадридцев пользоваться оголёнными тылами и брешами в обороне должно помешать гостям. «Фиорентина» на выходных четыре раза поразила ворота Тэтэрушану, наказав за ошибки. С обороной явно всё не гладко, а румынский вратарь совершил за последние недели несколько грубых ошибок. Думаем, хозяева тоже не упустят свой шанс.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Милан» 24 ноября 2021 года

Для «Атлетико» предстоящий матч является прекрасным шансом закрепиться в таблице и повысить шансы на выход в плей-офф. Мадридцы чувствуют себя как рыба в воде, когда играть нужно на контратаках. К тому же уверенно используют стандарты. Поэтому тут все ведёт к виктории с их стороны, ведь «Милану» придётся идти вперёд и раскрываться из-за безвыходного положения в таблице.



Ставка: победа «Атлетико» за коэффициент 1.70.