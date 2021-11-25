«Локомотив» — «Лацио»: ставка Романа Павлюченко на игру 5-го тура Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио».
Ставка: ничья за 3.90.
«Железнодорожники пока что занимают последнее место в квартете, однако ситуация в турнирной таблице плотная, и одна победа поднимет на второе место. Очки получилось заработать в матчах с «Марселем» (1:1) и «Галатасараем» (1:1). В чемпионате России команда уступила «Ахмату» (1:2).
На мой взгляд, ставку стоит сделать на ничейный результат. Хозяева поля ответственно относятся к матчам в еврокубках и регулярно дают бой крепким оппонентам, так что сегодня не стоит ждать исключений.
Римляне не слишком удачно идут в Лиге Европы, пусть и занимают шаткую вторую строчку — помогла одна победа и две ничьи с «Марселем» (2:2 и 0:0). На днях они не справились в Серии А с туринским «Ювентусом» (0:2), однако в таблице всё равно идут выше.
По моему мнению, гостям сегодня придётся сложно, однако в теории их может устроить и ничейный результат. Дома итальянцы победили абсолютно по делу, только вот соперник жаждет взять реванш», — сказал Павлюченко.
Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Лацио».
Прогноз Павла Занозина на матч «Локомотив» — «Лацио».
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