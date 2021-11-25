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«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Ильи Казакова на игру группового этапа Лиги Европы

«Локомотив» — «Лацио»: прогноз Ильи Казакова на игру группового этапа Лиги Европы
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Известный комментатор Илья Казаков дал прогноз на матч Лиги Европы «Локомотив» — «Лацио».

Ставка: победа «Лацио» за 1.80.

«Мы помним, как команды играли в Риме. Насколько убедительно тогда выглядела атака итальянского клуба. Но после той истории мы видели совершенно разный «Локомотив»: с победами, поражениями, совершенно разными результатами.

Гисдоль еще не побеждал с железнодорожниками в Европе. Ну и не так много данных, не так много факторов в пользу столичного клуба перед игрой в четверг.

«Лацио» получил только одно поражение в пяти матчах. «Локомотив», напротив, начал спотыкаться и не может выиграть. Если сейчас железнодорожники не одержат победу, то шансы на продолжение еврокубковой истории практически исчезнут.

Но мы видим, что «Лацио» небезупречно играет в обороне. И отсутствие Гильерме, о котором все говорят, сделает проблемы «Локомотива» более острыми.

Поэтому я думаю, что «Лацио» победит, а обе команды забьют», — сказал Казаков.

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