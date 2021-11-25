«Лестер» – «Легия»: прогноз Дениса Казанского на игру 5-го тура группового этапа ЛЕ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Лестер» – «Легия».
Ставка: победа «Лестера» с форой (-2) за 1.89.
«Легия» сенсационно победила «Лестер» в первой игре. Минимально (но какая разница?). Это сильно насторожило. Но скорее это была случайность, чем закономерность.
В той игре «Лестер» тоже был хорош. А с той поры у «Легии» сплошные поражения. Уже 9 штук набралось – жуть. 6 из этих 9 – крупные.
Поэтому «Лестер», который испытывает проблемы в чемпионате Англии, должен побеждать здесь. «Лисы» могут контролировать эту группу, но для этого нужно выигрывать дома у «Легии». Мне кажется, так и произойдет.
«Лестер» будет рвать и метать. Преимущество в классе будет явным. Возьму Ф1 (-2) в этой встрече. Команда из топового чемпионата против проблемной «Легии» из Польши. Для гостей я тут шансов не вижу», — сказал Казанский.
Прогноз на матч «Лестер» — «Легия» с коэффициентом 2.40.
Прогноз Александра Мостового на матч «Локомотив» — «Лацио».
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